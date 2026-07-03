Ursache geklärt: Das löste den Brand mit Millionenschaden in Recycingfirma aus

Reutlingen - Ein technischer Defekt in einem Stromverteilerkasten hat den Großbrand in einer Recyclingfirma in Reutlingen ausgelöst.

Ein technischer Defekt in einem Stromverteilerkasten hat den Großbrand in einer Recyclingfirma in Reutlingen ausgelöst. © Enrique Kaczor/dpa

Das teilte die Polizei mit. Von Fremdeinwirkungen werde nicht ausgegangen. Bei dem Brand war am Samstag eine Werkshalle vollständig zerstört worden. Dabei entstand nach Angaben der Ermittler ein Schaden in Millionenhöhe.

Das Feuer hatte eine große schwarze Rauchwolke über dem Industriegebiet verursacht.