Doppelte Bescherung: So viele Baden-Württemberger feiern um Weihnachten Geburtstag

Stuttgart - Während die meisten Menschen in Baden-Württemberg an den Feiertagen Geschenke unter dem Baum auspacken, gibt es für Zehntausende im Land noch einen zweiten Grund zum Feiern: ihren Geburtstag.

Hunderte Babys im Südwesten werden über Weihnachten geboren. (Symbolfoto) © Elisa Schu/dpa

Wie das Statistische Landesamt in Baden-Württemberg mitteilt, lebten Ende September 2025 rund 25.400 Personen im Land, die an einem Heiligabend das Licht der Welt erblickt haben.

Allein im Jahr 2024 kamen am 24. Dezember 200 "Christkinder" hinzu. Das ist zwar eine beachtliche Zahl, liegt aber deutlich unter dem Rekordwert der letzten 50 Jahre. Denn im Jahr 1986 wurden am 24. Dezember stolze 310 Geburten gezählt.

Auch der Jahreswechsel ist für viele ein doppelter Grund zum Feiern. Rund 25.700 Bürgerinnen und Bürger im Land haben am 31. Dezember Geburtstag. Im vergangenen Jahr wurden an Silvester genau 200 Kinder geboren, die somit in wenigen Tagen ihren ersten Geburtstag feiern dürfen.

Der historische Höchstwert für Silvester-Geburten liegt jedoch noch weiter zurück. Am 31. Dezember 1993 wurden mit 339 Neugeborenen so viele Babys wie an keinem anderen Silvestertag der letzten fünf Jahrzehnte registriert.