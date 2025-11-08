Ende einer Ära: Autozulieferer Allgaier stellt Betrieb ein

Uhingen - Das Aus für den insolventen Autozulieferer Allgaier ist schon länger besiegelt: Am Stammsitz in Uhingen läuft der Betrieb nur noch bis Ende des Jahres, wie ein Sprecher von Insolvenzverwalter Michael Pluta mitteilte.

Der Autozulieferer Allgaier ist insolvent. © Marijan Murat/dpa

Zurzeit arbeiteten noch rund 600 Mitarbeiter im Unternehmen. Bis Mitte kommenden Jahres werde noch eine kleine Mannschaft in der Verwaltung an Bord sein, die sich um die Abwicklung kümmere.

Die große Mehrheit der Mitarbeiter wird in eine Transfergesellschaft wechseln. Sie soll bei der Suche nach einer neuen Tätigkeit unterstützen. Es gibt einen Sozialplan und Interessenausgleich, die im Frühjahr abgeschlossen wurden.

Pluta sagte: "Wir haben aus der schwierigen Situation die bestmögliche Lösung für die Mitarbeiter herausgeholt." Der Rechtsanwalt ist Insolvenzverwalter der Allgaier Automotive GmbH. Diese stellt Karosserieteile her und war die größte Gesellschaft der Allgaier-Gruppe.

Den Insolvenzantrag stellte der Autozulieferer im Juni 2023. Einzelne Unternehmen der Gruppe sind danach bereits verkauft worden. Der Betrieb ist durch bestehende Aufträge bis Ende 2025 gesichert.