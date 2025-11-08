November zeigt graue Seite: Trübe Stimmung im Südwesten

Stuttgart - Wer es kuschelig mag, wird sich freuen: Im Südwesten zeigt sich der November weiter von seiner grauen Seite.

Trübe Stimmung im Südwesten. Nur in höheren Lagen lässt sich am Wochenende mal die Sonne blicken. © Uwe Anspach/dpa

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge bleibt es am Wochenende in vielen Landesteilen trüb und neblig. Nur in höheren Lagen wie auf der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald könnte sich zeitweise die Sonne durchsetzen.

Am Samstag liegen die Höchstwerte laut DWD bei 4 bis 8 Grad, lokal bis 10 Grad. Bis in den Vormittag halte sich häufig dichter Nebel, auch am Nachmittag bleibe es oft noch trüb.

"Der Nebel löst sich sehr zögerlich auf", sagte eine DWD-Meteorologin. "Von Sonnenschein kann nicht die Rede sein."

In der Nacht zum Sonntag kehrt der dichte Nebel zurück. Auch tagsüber bleibt es meist stark bewölkt, zeitweise sei etwas Regen möglich. "Wir haben typisches Herbstwetter." Die Temperaturen erreichen maximal 7 bis 11 Grad.