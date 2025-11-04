Er wurde 110 Jahre alt: Ältester bekannter Deutscher gestorben
Kernen (Baden-Württemberg) - Der älteste bekannte Deutsche, Karl Haidle, ist im Alter von 110 Jahren gestorben.
Die Gemeinde Kernen im Remstal in Baden-Württemberg teilte am Montagabend mit, dass Haidle wenige Wochen nach seinem 110. Geburtstag verstorben ist.
Er sei in der Nacht zum Samstag "friedlich eingeschlafen", heißt es im Nachruf der Gemeindeverwaltung.
Geboren am 2. September 1915, erlebte Haidle die tiefgreifenden Umbrüche des 20. Jahrhunderts. Er wuchs in einfachen bäuerlichen Verhältnissen auf, überstand die schweren Zeiten des Krieges und erlebte die Entwicklungen der modernen digitalen Welt.
Nach seiner Ausbildung als Mechaniker und dem Kriegsdienst übernahm er den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb und widmete sein Leben ganz diesem Beruf.
Bürgermeister Benedikt Paulowitsch würdigte Haidle als einen Menschen, der "mit seiner Herzlichkeit und Bodenständigkeit berührt hat".
Er ergänzte: "Er hat in seinem langen Leben viel gesehen und vieles getragen - ohne Bitterkeit, aber mit großem Respekt vor dem Leben. Für viele von uns war er ein Vorbild an Besonnenheit und Wertschätzung. Wir werden ihn als Teil unserer Gemeinschaft in ehrender Erinnerung behalten."
Erstmeldung 9.21 Uhr, zuletzt aktualisiert um 9.42 Uhr.
