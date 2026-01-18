Explosion in Küche: Gaskartusche zu nah am Campinggrill

Eningen unter Achalm - Weil eine Gaskartusche zu nah an einem Campinggrill stand, hat es in einer Küche im Kreis Reutlingen eine Explosion gegeben. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.

In Kreis Reutlingen explodierte eine Gaskartusche in einer Küche, die daraufhin Feuer fing. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Ein Sprecher sagte, dass die Bewohner am Samstag mit einem Campinggrill kochten, der mit einer Gaskartusche betrieben wurde.

Eine weitere Kartusche, die daneben stand, sei durch die Hitze explodiert und habe Teile der Küche in Eningen unter Achalm in Brand gesetzt.

Als die Feuerwehr eintraf, sei der Brand bereits gelöscht gewesen, wie es hieß. Die Küche ist laut Angaben der Polizei vorerst nicht mehr nutzbar.