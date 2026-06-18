Festnahme! Mann schießt in Mannheimer Innenstadt mit scharfer Waffe
Von Markus Brachat
Mannheim – Ein Mann soll am frühen Donnerstagmorgen in Mannheim mehrfach auf ein Gebäude in der Innenstadt geschossen haben.
Gegen 5.50 Uhr schoss der Mann mehrmals auf ein Gebäude im Quadrat T1. Anschließend flüchtete der Mann, wurde nach einer Fahndung jedoch von der Polizei festgenommen, wie ein Sprecher mitteilte.
In dem Rucksack des 25-Jährigen fanden die Beamten eine scharfe Schusswaffe.
Verletzte gab es nach bisherigem Kenntnisstand keine. Im Gebäude hatten sich zum Zeitpunkt der Schüsse keine Menschen befunden.
Warum der Mann auf das Gebäude schoss, blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen und bittet Zeugen, die in der Nacht Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.
Titelfoto: David Young/dpa