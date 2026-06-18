Festnahme! Mann schießt in Mannheimer Innenstadt mit scharfer Waffe

Mannheim – Ein Mann soll am frühen Donnerstagmorgen in Mannheim mehrfach auf ein Gebäude in der Innenstadt geschossen haben.

Warum der Mann auf das unbesetzte Gebäude schoss, ist noch unklar. (Symbolbild) © David Young/dpa

Gegen 5.50 Uhr schoss der Mann mehrmals auf ein Gebäude im Quadrat T1. Anschließend flüchtete der Mann, wurde nach einer Fahndung jedoch von der Polizei festgenommen, wie ein Sprecher mitteilte.

In dem Rucksack des 25-Jährigen fanden die Beamten eine scharfe Schusswaffe.

Verletzte gab es nach bisherigem Kenntnisstand keine. Im Gebäude hatten sich zum Zeitpunkt der Schüsse keine Menschen befunden.