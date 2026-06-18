Obduktion nach Tod von Ehepaar: Schusswaffe im Spiel
Von Anika von Greve-Dierfeld
Bruchsal - Nach dem Fund eines toten Ehepaars in einer Wohnung in Bruchsal steht die Todesursache fest: Beide sind an Schussverletzungen gestorben.
Das teilte die Staatsanwaltschaft nach der Obduktion der Leichen mit. Hinweise auf die Einwirkung Dritter gebe es weiterhin nicht.
Ob der Mann die Frau erschossen habe und dann sich selbst oder ob es umgekehrt gewesen sei, sei derzeit unklar, sagte ein Sprecher der Anklagebehörde.
Familienangehörige hatten die 82 Jahre alte Frau und deren 66 Jahre alten Mann laut Staatsanwaltschaft und Polizei am vergangenen Samstagmorgen in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Heidelsheim entdeckt.
Schnell ergaben sich Hinweise auf einen gewaltsamen Tod. Offen ist weiterhin, was in der Wohnung genau geschah und was die Hintergründe gewesen sein könnten.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: David Interlied/dpa