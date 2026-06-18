Obduktion nach Tod von Ehepaar: Schusswaffe im Spiel

Bruchsal - Nach dem Fund eines toten Ehepaars in einer Wohnung in Bruchsal steht die Todesursache fest: Beide sind an Schussverletzungen gestorben.

Die Polizei geht von einem erweiterten Suizid aus. Was genau geschah, ist allerdings noch unklar. (Symbolfoto) © David Interlied/dpa

Das teilte die Staatsanwaltschaft nach der Obduktion der Leichen mit. Hinweise auf die Einwirkung Dritter gebe es weiterhin nicht.

Ob der Mann die Frau erschossen habe und dann sich selbst oder ob es umgekehrt gewesen sei, sei derzeit unklar, sagte ein Sprecher der Anklagebehörde.

Familienangehörige hatten die 82 Jahre alte Frau und deren 66 Jahre alten Mann laut Staatsanwaltschaft und Polizei am vergangenen Samstagmorgen in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Heidelsheim entdeckt.

Schnell ergaben sich Hinweise auf einen gewaltsamen Tod. Offen ist weiterhin, was in der Wohnung genau geschah und was die Hintergründe gewesen sein könnten.