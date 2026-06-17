Hoher Sachschaden: Kita muss nach Mülltonnen-Brand geschlossen bleiben
Bruchsal - Infolge eines Feuers muss ein Kindergarten in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) vorerst geschlossen bleiben.
Am späten Dienstagabend, gegen 23.20 Uhr, war eine Mülltonne unter einem angrenzenden Carport in Brand geraten, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe gegenüber TAG24 am Mittwochmorgen erklärte.
Durch die Flammen wurden sowohl der Unterstand als auch die Fassade des Kindergartens beschädigt.
Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.
Ein Betrieb der Kita ist deshalb vorerst nicht möglich.
Im Gebäude der Kita wohnt zudem eine Familie, die sich zum Zeitpunkt des Brands auch dort aufhielt. Die Betroffenen wurden vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Die Brandursache war dagegen noch unklar. Die Polizei ermittelt.
Titelfoto: Bildmontage: Tim Müller / EinsatzReport24