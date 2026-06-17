Hoher Sachschaden: Kita muss nach Mülltonnen-Brand geschlossen bleiben

Bruchsal - Infolge eines Feuers muss ein Kindergarten in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) vorerst geschlossen bleiben.

Am Abend brannte es direkt an einem Kindergarten in Bruchsal. © Tim Müller / EinsatzReport24

Am späten Dienstagabend, gegen 23.20 Uhr, war eine Mülltonne unter einem angrenzenden Carport in Brand geraten, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe gegenüber TAG24 am Mittwochmorgen erklärte.

Durch die Flammen wurden sowohl der Unterstand als auch die Fassade des Kindergartens beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Ein Betrieb der Kita ist deshalb vorerst nicht möglich.