Hoher Sachschaden: Kita muss nach Mülltonnen-Brand geschlossen bleiben

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Infolge eines Feuers muss ein Kindergarten in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) vorerst geschlossen bleiben.

Von Malte Kurtz

Bruchsal - Infolge eines Feuers muss ein Kindergarten in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) vorerst geschlossen bleiben.

Am Abend brannte es direkt an einem Kindergarten in Bruchsal.
Am Abend brannte es direkt an einem Kindergarten in Bruchsal.  © Tim Müller / EinsatzReport24

Am späten Dienstagabend, gegen 23.20 Uhr, war eine Mülltonne unter einem angrenzenden Carport in Brand geraten, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe gegenüber TAG24 am Mittwochmorgen erklärte.

Durch die Flammen wurden sowohl der Unterstand als auch die Fassade des Kindergartens beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

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Ein Betrieb der Kita ist deshalb vorerst nicht möglich.

Die Brandursache war noch nicht bekannt.
Die Brandursache war noch nicht bekannt.  © Tim Müller / EinsatzReport24

Im Gebäude der Kita wohnt zudem eine Familie, die sich zum Zeitpunkt des Brands auch dort aufhielt. Die Betroffenen wurden vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Die Brandursache war dagegen noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: Bildmontage: Tim Müller / EinsatzReport24

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