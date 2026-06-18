Hitzewelle im Anmarsch: So bereitet sich das Southside-Festival vor

Neuhausen ob Eck - Temperaturen von deutlich über 30 Grad, kaum Wolken und viel Sonne: Zum Start des Southside-Festivals am Freitag müssen sich die rund 60.000 erwarteten Besucher auf Hitze einstellen.

Die Veranstalter stellen kostenlose Trinkwasserstellen auf. © Philipp von Ditfurth/dpa

Die Veranstalter haben deshalb zusätzliche Maßnahmen angekündigt, um die Festivalgäste vor den hohen Temperaturen zu schützen.

Nach Angaben der Organisatoren wurde die Zahl der Schattenplätze und Sitzgelegenheiten im sogenannten Infield deutlich erhöht. Sonnenschutz gebe es umsonst, Sonnencremespender würden zur Verfügung gestellt werden.

Außerdem stünden auf dem Gelände kostenlose Trinkwasserstellen, an denen Besucher ihre Flaschen auffüllen könnten. Leere Trinkflaschen dürfen demnach mit auf das Festivalgelände genommen werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für das Festivalwochenende die bislang heißesten Tage des Jahres in Baden-Württemberg. Vor allem im Süden des Landes sind Temperaturen von mehr als 35 Grad möglich. Nach den Prognosen könnte es auch nachts ungewöhnlich warm bleiben.

Besonders auf den Campingplätzen könnte die Hitze zur Belastung werden. Dort gibt es tagsüber nur wenig Schatten.