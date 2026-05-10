Feuer bricht in Sitzungssaal von Rathaus aus

Rauenberg - Im Sitzungssaal des Rathauses in Rauenberg ist ein Feuer ausgebrochen.

Die Rauenberger Feuerwehr brachte den Rathaus-Brand unter Kontrolle. (Archivfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Feuerwehrleute löschten die Flammen in der Nacht, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Die Ermittler gehen derzeit von einem technischen Defekt aus. Eine Brandstiftung könne zum jetzigen Stand ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 25.000 Euro. Ob der Betrieb des Rathauses durch den Vorfall beeinträchtigt wird, war zunächst unklar.