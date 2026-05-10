Lidl-Lager brennt lichterloh! Hunderttausende Euro Schaden

3.721 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Beim Brand einer Lagerhalle eines Supermarkts im Schwarzwald-Baar-Kreis ist hoher Sachschaden entstanden.

Von Cosima Eiwan

Hüfingen - Beim Brand einer Lagerhalle der Supermarktkette Lidl im Schwarzwald-Baar-Kreis ist hoher Sachschaden entstanden.

Ein Trupp der Feuerwehr löschte den Lagerhallen-Brand.
Ein Trupp der Feuerwehr löschte den Lagerhallen-Brand.  © Christian Klemm/onw-images/dpa

Die Polizei schätzte ihn zunächst auf rund 500.000 Euro. Diese Schätzung könne sich noch um ein Vielfaches erhöhen, je nach Zustand der gelagerten Lebensmittel.

Zwar seien keine Flammen in den Innenraum der Lagerhalle eingedrungen, dort sei es allerdings "ziemlich verraucht", teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Bei dem Brand und den Löscharbeiten sei niemand verletzt worden. Wie es zu dem Brand kam, ist bisher nicht bekannt.

Feuer bricht in Sitzungssaal von Rathaus aus
Baden-Württemberg Feuer bricht in Sitzungssaal von Rathaus aus

Ersten Erkenntnissen der Polizei nach, stand am späten Abend der Außenbereich des Logistikzentrums in Hüfingen in Flammen.

Das Feuer griff zunächst auf die Fassade des Gebäudes über, hieß es. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr habe eine Verbreitung der Flammen verhindern können.

Titelfoto: Christian Klemm/onw-images/dpa

Mehr zum Thema Baden-Württemberg: