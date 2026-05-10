Lidl-Lager brennt lichterloh! Hunderttausende Euro Schaden

Hüfingen - Beim Brand einer Lagerhalle der Supermarktkette Lidl im Schwarzwald-Baar-Kreis ist hoher Sachschaden entstanden.

Ein Trupp der Feuerwehr löschte den Lagerhallen-Brand. © Christian Klemm/onw-images/dpa

Die Polizei schätzte ihn zunächst auf rund 500.000 Euro. Diese Schätzung könne sich noch um ein Vielfaches erhöhen, je nach Zustand der gelagerten Lebensmittel.

Zwar seien keine Flammen in den Innenraum der Lagerhalle eingedrungen, dort sei es allerdings "ziemlich verraucht", teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Bei dem Brand und den Löscharbeiten sei niemand verletzt worden. Wie es zu dem Brand kam, ist bisher nicht bekannt.

Ersten Erkenntnissen der Polizei nach, stand am späten Abend der Außenbereich des Logistikzentrums in Hüfingen in Flammen.