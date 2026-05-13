Tausende Sportler und Besucher bei Landesturnfest am Bodensee: Europameisterin vor Ort

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Gerätturnen, Shows und ein Festzug: Mehr als 12.000 Sportler verwandeln Konstanz in eine Turn-Hochburg. Auch eine frühere Europameisterin ist dabei.

Von Maximilian Wendl

Konstanz - Mit mehr als 12.000 aktiven Teilnehmern startet in Konstanz und Kreuzlingen die größte Breitensportveranstaltung Baden-Württembergs: das Landesturnfest.

Das Landesturnfest startet am Mittwoch in der Bodenseestadt Konstanz.
Das Landesturnfest startet am Mittwoch in der Bodenseestadt Konstanz.  © Stefan Puchner/dpa

Bis zum 17. Mai werden Tausende Besucher am Bodensee erwartet. Die Eröffnung findet am Mittwoch (19 Uhr) mit einem Festzug und einer Feier im Konstanzer Stadtteil Klein Venedig statt. 

"Ich bin mit den Landesturnfesten in Baden-Württemberg aufgewachsen und freue mich sehr, dass ich jetzt als Botschafterin etwas zurückgeben kann", sagte die frühere Europameisterin Elisabeth Seitz (32). "Der Turnsport mit seinen Werten fasziniert und hat Vorbildfunktion, insbesondere für die vielen jungen Menschen in den Vereinen."

Die 32-Jährige kündigte an, an allen Tagen vor Ort zu sein. Die Veranstalter sehen in ihr eine Verbindung zwischen Spitzen- und Breitensport.

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An fünf Tagen stehen Wettkämpfe an, darunter Gerätturnen, Trampolin, Rhönrad, Faustball und Beachvolleyball. Höhepunkt ist ein Bundesliga-Wettkampf im Gerätturnen der Frauen am Samstag.

Zudem sind Mitmachangebote und Shows wie die Turnfestgala geplant.

Die ehemalige Kunstturnerin Elisabeth Seitz (32) ist Botschafterin des diesjährigen Landesturnfestes.
Die ehemalige Kunstturnerin Elisabeth Seitz (32) ist Botschafterin des diesjährigen Landesturnfestes.  © Marijan Murat/dpa

Laut Veranstalter beteiligen sich 675 Vereine aus Deutschland sowie aus mehreren europäischen Ländern und Kanada. Es werden rund 2000 Helfer im Einsatz sein. Das Landesturnfest findet alle zwei Jahre statt. Ausrichter sind abwechselnd der Badische Turner-Bund und der Schwäbische Turnerbund.

Titelfoto: Bildmontage: Stefan Puchner/dpa, Marijan Murat/dpa

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