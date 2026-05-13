Tausende Sportler und Besucher bei Landesturnfest am Bodensee: Europameisterin vor Ort

Konstanz - Mit mehr als 12.000 aktiven Teilnehmern startet in Konstanz und Kreuzlingen die größte Breitensportveranstaltung Baden-Württembergs : das Landesturnfest.

Das Landesturnfest startet am Mittwoch in der Bodenseestadt Konstanz. © Stefan Puchner/dpa

Bis zum 17. Mai werden Tausende Besucher am Bodensee erwartet. Die Eröffnung findet am Mittwoch (19 Uhr) mit einem Festzug und einer Feier im Konstanzer Stadtteil Klein Venedig statt.

"Ich bin mit den Landesturnfesten in Baden-Württemberg aufgewachsen und freue mich sehr, dass ich jetzt als Botschafterin etwas zurückgeben kann", sagte die frühere Europameisterin Elisabeth Seitz (32). "Der Turnsport mit seinen Werten fasziniert und hat Vorbildfunktion, insbesondere für die vielen jungen Menschen in den Vereinen."

Die 32-Jährige kündigte an, an allen Tagen vor Ort zu sein. Die Veranstalter sehen in ihr eine Verbindung zwischen Spitzen- und Breitensport.

An fünf Tagen stehen Wettkämpfe an, darunter Gerätturnen, Trampolin, Rhönrad, Faustball und Beachvolleyball. Höhepunkt ist ein Bundesliga-Wettkampf im Gerätturnen der Frauen am Samstag.

Zudem sind Mitmachangebote und Shows wie die Turnfestgala geplant.