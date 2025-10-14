Finanznot der Kommunen: Müssen Eltern bald mehr für die Kita zahlen?

Stuttgart - Der Gemeindetagspräsident Steffen Jäger (46) fordert, dass Kommunen in Baden-Württemberg für die Finanzierung der staatlichen Aufgaben einen deutlich höheren Anteil etwa an Umsatzsteuer oder Einkommenssteuer erhalten.

Laut Steffen Jäger (46) herrscht ein finanzieller Notstand in den Kommunen vor. (Archivfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Das sei unumgänglich, solange es keine grundlegenden Reformen der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Kommunen auf Bundesebene gebe, sagte er den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung".

Die Schere zwischen der Finanzausstattung und der Erfüllung von Aufgaben gehe immer weiter auseinander.

Rund 90 Prozent der Südwest-Kommunen hätten bereits heute alle Rücklagen aufgebraucht.

"Auf Dauer können wir strukturelle Defizite, die nicht durch kommunalpolitische Entscheidungen, sondern durch Bundes- und Landespolitik begründet sind, nicht durch Schulden finanzieren", so Jäger.