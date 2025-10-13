Lamborghini-Sondermodell kracht in Verkehrsinsel und VW: Hunderttausende Euro Schaden!

Esslingen am Neckar - Rund 410.000 Euro Schaden hat der Zusammenstoß eines Lamborghini Huracán STOs mit einem VW in Esslingen am Neckar ( Baden-Württemberg ) angerichtet!

Ein teurer Unfall! © Karsten Schmalz

Den Polizei-Angaben zufolge war ein 50-Jähriger mit seinem Luxuswagen am Montagvormittag beim Abbiegen zu weit nach links und dadurch gegen eine Verkehrsinsel gekommen. Dabei habe er die Kontrolle verloren und sei mit einem Passat zusammengestoßen.

Anschließend habe sich der Sportwagen gedreht und sei zwischen einer Betonmauer und dem anderen Fahrzeug eingeklemmt worden.

Beide Wagen wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 33-jährige Fahrer des VW wurde in ein Krankenhaus gebracht - der leichtverletzte Lambo-Fahrer lehnte eine Untersuchung ab, teilte die Polizei mit.