Tochter umgebracht? Vater nach Familien-Drama von Polizei angeschossen, Ort unter Schock

Freiburg - Schrecklicher Verdacht in Baden-Württemberg ! Bei einem Familienstreit südlich von Freiburg soll ein Mann (58) am Samstag seine Tochter umgebracht haben.

Südlich von Freiburg soll sich am Samstag in diesem Haus ein Familiendrama abgespielt haben, bei der die Tochter ums Leben kam. © Maurice Jäckle / EinsatzReport24

Der 58-Jährige soll gegen den Willen seiner Ex-Frau in deren Haus gelangt sein, die Frau und den Sohn ausgesperrt und die gemeinsame Tochter in seine Gewalt gebracht haben, wie Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt mitteilten.

Als die alarmierten Polizisten eintrafen, beobachteten sie demzufolge durch ein Fenster, wie "der Vater massive Gewalt gegen seine Tochter anwandte". Um den Mann an der Fortsetzung seiner Handlungen zu hindern, habe ein Beamter durch das Fenster auf ihn geschossen.

Wie sich später herausstellte, wurde der Mann getroffen. Er konnte sich demnach aber mit seiner Tochter zunächst in einen von außen nicht einsehbaren Bereich des Hauses zurückziehen.

Kurz darauf drangen weitere Polizisten in das Gebäude ein. Sie fanden den Mann - und seine leblose Tochter. Der Rettungsdienst habe nur noch ihren Tod feststellen können. Der Vater wurde zwar verletzt, schwebt aber nach ersten Erkenntnissen nicht in Lebensgefahr.

Er ließ sich widerstandslos festnehmen und kam in ein Krankenhaus.