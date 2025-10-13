Zeuge schildert grauenvolles Familien-Drama: "Vater stach mit Messer auf Tochter ein"

Bollschweil - Neue Schock-Details zum Familien-Drama in Baden-Württemberg ! Ein Augenzeuge hat nun den Ablauf der Tat beschrieben.

Mit seinem Auto bretterte der Familienvater in den Zaun des Grundstücks. Anschließend soll er seine Tochter umgebracht haben. © --/dpa

"Der Mann raste mit seinem SUV in unsere enge Wohnstraße hinein, krachte gegen einen Zaun und stieg aus. Dann rannte er schreiend auf das Haus seiner Ex-Frau zu", schildert ein Nachbar gegenüber BILD den Zeitpunkt der Eskalation infolge eines vermutlichen Streits.

Der 58-Jährige ging in die Wohnung, sperrte seine frühere Partnerin sowie seinen Sohn aus.

"Ich hörte Hilfeschreie und lief schnell hin. Durchs Fenster sah ich, wie der Vater auf seine Tochter erst mit einem Messer einstach, sie dann mit beiden Händen würgte. Es war grauenvoll", berichtet der Zeuge.

Zu seinem weiteren Handeln sagte er: "Ich habe einen Blumentopf genommen und das Fenster eingeworfen, weil ich da rein wollte, um sie zu retten. Aber das Fenster liegt circa anderthalb Meter hoch, außerdem hatte der Mann das Messer in der Hand. Ich war machtlos."