Flugzeug muss zwischenlanden: Mann verhält sich völlig daneben

Rheinmünster - Ein Flugzeug musste am Mittwochabend am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden zwischenlanden, weil ein Gast andere Passagiere belästigte und sich aggressiv verhielt.

Der Mann wurde nach der Landung von der Polizei aus dem Flugzeug geholt. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Die Maschine war aus Berlin gestartet, als sich ein 43-jähriger Passagier völlig danebenbenahm und Mitfliegende belästigte.

Der Mann hatte zuvor jede Menge Alkohol getrunken, teilt die Polizei mit. Als er sich auch noch übergab, entschied sich der Pilot zu einer Zwischenlandung.

Die Polizei holte den 43-Jährigen nach der Landung auf dem Baden-Airpark aus dem Flugzeug.

Er muss sich mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Luftsicherheitsgesetz verantworten.