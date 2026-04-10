Gefährliche Mischung: Hohe Zahl junger Toter durch Drogencocktails

Oft ist Kokain Teil der tödlichen Mischung. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die sogenannten Legal Highs, oft per Mausklick zu bestellen und als vermeintliches Badesalz oder Kräutermischung verschickt, gelten als überaus riskant. Nach Angaben des Innenministeriums kosteten die synthetischen Drogen im vergangenen Jahr 20 Menschen das Leben. Das sind zwar sechs weniger als im Jahr zuvor, aber zehnmal so viele wie im Jahr 2023.

Die sogenannten Neuen psychoaktiven Stoffe (NPS) ahmen die Wirkung bekannter Drogen nach, sind aber chemisch leicht verändert. Innenminister Thomas Strobl (CDU) sieht einen Grund für die Zunahme der Toten im Anbauverbot von Schlafmohn in Afghanistan: "Die Verfügbarkeit von Heroin sank, was ein Ausweichen auf Neue psychoaktive Stoffe und synthetische Opioide oder opioidhaltige Medikamente zur Folge hatte", sagte er.

Auch wegen solcher stark süchtig machender Drogen im Cocktail mit anderen Substanzen ist die Zahl der Todesfälle durch Rauschgift in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr auf hohem Niveau geblieben.

Insgesamt starben 191 Menschen - 4 weniger als im Vorjahr. Laut Ministerium führte allein der Mischkonsum verschiedener Betäubungsmittel oder Ersatz- und Ausweichstoffe in 129 Fällen (2024: 126) zum Tode.