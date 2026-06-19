Gemeinden pleite! So tief ist das Loch in den Kassen

Gütersloh/Stuttgart - Angesichts der Konjunkturflaute und steigender Ausgaben hat sich die Haushaltsnot der baden-württembergischen Städte, Gemeinden und Landkreise 2025 deutlich zugespitzt.

Die Gewerbesteuer brach in den vergangenen Jahren aufgrund der Wirtschaftsflaute zunehmend ein. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Mit einem Defizit von 4,4 Milliarden Euro verzeichneten sie den höchsten Fehlbetrag in ihrer Geschichte, wie aus dem aktuellen Kommunalen Finanzreport der Bertelsmann Stiftung hervorgeht.

Hauptgrund der Misere sind vor allem steigende Ausgaben im Bereich Personal und Soziales. "Zugleich machen sich die Folgen der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung bei den kommunalen Steuern bemerkbar."

Die wichtigste Einnahmequelle der Kommunen ist die Gewerbesteuer. Sie brach aber in den vergangenen Jahren aufgrund der Wirtschaftsflaute zunehmend ein. Im Jahr 2025 fehlten über eine Milliarde Euro im Vergleich zu 2023.

Die exportorientierte Wirtschaft des Landes sei von der Konjunkturschwäche besonders betroffen. "Regionen wie Bayern und Hessen zeigen sich bislang widerstandsfähiger."