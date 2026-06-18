Was Hunderte Soldaten heute vorm Bundesverfassungsgericht machen

Karlsruhe - Mehr als 350 Soldaten der Bundeswehr haben sich von Protesten begleitet in unmittelbarer Nähe zum Bundesverfassungsgericht zur demokratischen Grundordnung bekannt.

Soldatinnen und Soldaten leisten ihren Eid beim feierlichen Gelöbnis von mehr als 350 Rekrutinnen und Rekruten auf dem Schlossplatz. © Uwe Anspach/dpa

Der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Holger Neumann, sagte laut Redemanuskript: "Die Bundeswehr ist keine Armee neben der Gesellschaft, sie ist Teil der Gesellschaft." Deshalb sei es wichtig, dass das Gelöbnis öffentlich stattfinde.

Gerichtspräsident Stephan Harbarth hielt die Gelöbnisrede auf dem Schlossplatz in Karlsruhe. Das höchste deutsche Gericht, das für den Schutz der Grundrechte zuständig ist, feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Harbarths Anwesenheit zeige die Bedeutung, sagte Luftwaffen-Inspekteur Neumann den Angaben zufolge: "Wir schützen die Sicherheit und die freiheitliche demokratische Grundordnung unserer Heimat."

Anwesend waren laut der Bundeswehr Rekrutinnen und Rekruten des Luftwaffenausbildungsbataillons aus Germersheim, des Artillerielehrbataillons 345 aus Idar-Oberstein, des ABC-Abwehrregiments 750 "Baden" aus Bruchsal und des Fallschirmjägerregiments 26 aus Zweibrücken.

In diesem Jahr feiert die Luftwaffe ihr 70-jähriges Bestehen.