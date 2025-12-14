Ohne Führerschein und Kennzeichen, aber mit Waffe: Jugendliche auf Parkplatz-Spritztour

Friedrichshafen - Mit einem nicht zugelassenen Auto und ohne Führerschein ist eine 17-Jährige ständig über den Parkplatz eines Einkaufszentrums in Friedrichshafen hin- und hergefahren.

Laut den Beamten gehörten die Kennzeichen des Autos zu einem anderen Wagen. (Symbolfoto) © dpa | Daniel Vogl

Bei der Kontrolle in der Nacht fanden Beamte bei dem 18-jährigen Beifahrer zudem eine Schreckschusspistole, wie die Polizei mitteilte. Eine entsprechenden kleinen Waffenschein besaß der junge Mann demnach aber nicht.

Zeugen hatten das auffallend oft hin und her fahrende Auto der Polizei gemeldet. Laut den Beamten gehörten die Kennzeichen des Autos zu einem anderen Wagen.

An den Nummernschildern waren die Zulassungssiegel bereits entfernt worden, was etwa bei der Abmeldung von Fahrzeugen durch die Zulassungsbehörden gemacht wird.

Gegen die Fahrerin ermittelt die Polizei nun wegen Verkehrsdelikten.