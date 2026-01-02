Hier ist Baden-Württemberg endlich nicht mehr trauriger Spitzenreiter

Stuttgart – Baden-Württemberg verliert einen zweifelhaften Spitzenplatz – und das ist eine gute Nachricht.

Die Täter machen bei Automatensprengungen meist schnelle Beute. © Bernd Weißbrod/dpa

Noch vor einem Jahr zählte der Südwesten zu den bundesweiten Brennpunkten für Geldautomaten-Sprengungen. Nächte, in denen Anwohner von dumpfen Explosionen geweckt wurden und morgens vor zerstörten Schaufenstern standen, gehörten mancherorts fast schon zum wiederkehrenden Bild.

Inzwischen ist es spürbar ruhiger geworden, die Zahl der Taten ist deutlich gesunken.

"Die Geldautomaten-Sprengungen haben wir deutlich nach unten gedrückt, von 43 Fällen im Jahr 2024 auf aktuell 13 im Jahr 2025", sagt Innenminister Thomas Strobl (65, CDU). Das entspricht einem Rückgang von rund 70 Prozent.

Betroffen waren 2025 unter anderem Filialen in Reutlingen und Friolzheim (Enzkreis), Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis), Graben-Neudorf und Stutensee (beide Kreis Karlsruhe), zuletzt auch in Nürtingen.

In allen Fällen setzten die Täter selbst hergestellte Sprengstoffe ein. Fünfmal kamen sie an Bargeld, insgesamt wurden laut Innenministerium rund 650.000 Euro erbeutet. Festgenommen wurde bislang niemand.

Zwar ist die Beute inzwischen geringer, doch das eigentliche Problem bleiben die massiven Schäden: Fassaden werden herausgerissen, Decken beschädigt, ganze Geschäftszeilen sind teils tagelang nicht nutzbar. Kriminelle nutzen bei ihren Taten inzwischen fast ausschließlich feste Sprengstoffe statt Gas. Diese lassen sich gezielter einsetzen und entfalten eine deutlich größere Wucht.

Allein im vergangenen Jahr belief sich der Sachschaden bei Geldautomaten-Sprengungen in Baden-Württemberg auf 5,7 Millionen Euro. Diese Summe erstatteten die Versicherungen den Geldinstituten, wie der Gesamtverband der Versicherer mitteilt – letztlich zahlen aber Kundinnen und Kunden über Gebühren und Prämien mit.