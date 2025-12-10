In der Nähe von Grundschule: Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft

Karlsruhe - Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat in der Nähe einer Karlsruher Grundschule einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft.

Nach gut einer Stunde wurde der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. © Alisa Gröger / EinsatzReport24

Die Anwohner kehrten in ihre Häuser zurück, teilte die Stadt mit. Um den Fundort war ein Sperrgebiet eingerichtet und geräumt worden.

Betroffen waren neben der Grundschule auch die Duale Hochschule sowie 15 Mehrfamilienhäuser. Insgesamt mussten rund 150 Menschen die Sperrzone verlassen.



