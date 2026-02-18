Pilotprojekt geglückt: Scan-Auto entlarvt 2900 Parksünder in zwei Wochen

Heidelberg - Knapp 2900 Parkverstöße hat ein Scan-Fahrzeug in Heidelberg innerhalb von zweieinhalb Wochen festgestellt. Darunter seien 383 Falschparker gewesen, teilten Verkehrsministerium und Stadt mit.

Heidelberg ist mit dem Projekt "Digitale Parkraumkontrolle" eine der ersten Kommunen bundesweit, die Scan-Autos zum Test einsetzt. © Bernd Weißbrod/dpa

Als Teil eines Pilotprojektes des Verkehrsministeriums war das Fahrzeug mit seiner modernen Technik vom 17. Oktober bis zum 2. November in Heidelberg unterwegs. 2886 Verstöße in der Altstadt und der Bahnstadt hätten demnach geahndet werden können.

Knöllchen wurden in Heidelberg, das als erste Kommune das Scan-Auto testete, allerdings nicht verteilt. Grundsätzlich ging es der Stadt vor allem um Autos ohne gültige Parkerlaubnis – etwa ohne gültigen digitalen Parkschein oder Anwohnerparkausweis.

Bei knapp 33 Fahrstunden erkannte das Scan-Fahrzeug laut der Mitteilung im Schnitt pro Minute rund 1,5 Verstöße. Das Fahrzeug sei damit mindestens zwölfmal so effektiv wie eine Fußstreife mit zwei Personen.

"Bereits bei ihrem ersten Einsatz im Stadtgebiet konnten die Scan-Fahrzeuge voll überzeugen", sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (73, Grüne) laut der Mitteilung.

"Der Versuch zeigt: Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, ist die digitale Parkraumkontrolle deutlich schneller und damit auch kostengünstiger als die herkömmliche Kontrolle zu Fuß."

Baden-Württemberg hat als erstes Bundesland eine rechtliche Grundlage für den Einsatz solcher Fahrzeuge geschaffen.