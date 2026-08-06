Kein Spaß! Stadtrat lädt zur Swingerparty im Rathaus ein

Mannheim - Der Stadtrat Julien Ferrat (35) sorgt in Mannheim mit einer Einladung zu einer Swingerparty für Furore. Das Rathaus sei für seine nackte Party die perfekte Location.

Stadtrat Julien Ferrat (35) will eine Swingerparty im Rathaus veranstalten. © Die Mannheimer

Unter dem Motto "Ein FKK-Swinger-Paradies für Mannheim", will Stadtrat Julien Ferrat von der lokalen Wählervereinigung "Die MANNHEIMER" eine Party im Rathaus ausrichten.

Warum sie ausgerechnet im Bürgermeisteramt stattfinden soll, erklärt Ferrat so: "Das Rathaus ist zentral gelegen und somit für Swingerpartys perfekt geeignet. Es gibt keine Hausordnung oder kommunale Satzung, die Swingerpartys im Rathaus explizit verbietet", erklärt Julien Ferrat (35) in einer Pressemitteilung.

Ferrat meint es ernst und ist entschlossen: "Sollte meine Swingerparty im Rathaus von der Mannheimer Stadtverwaltung untersagt werden, werde ich den Rechtsweg beschreiten. Notfalls ziehe ich bis vor das Bundesverfassungsgericht."

Eine politische Swingerparty sei seiner Ansicht nach ein "innovatives Konzept" und dabei auch "juristisches Neuland". Höchstrichterliche Rechtssprechungen gebe es dazu auch nicht. Ob er damit einen Präzedenzfall schaffen will?

Für den Fall, dass die Party dennoch im Rathaus untersagt wird, hat er einen Notfallplan ausgeheckt und wird in private Räume einladen. Ein Ausfallen der Party komme demnach nicht infrage.