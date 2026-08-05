Nach Kotvorfall an Grundschule: Zwei Strafanzeigen eingegangen

Karlsruhe - Nach einem Vorfall, bei dem Erstklässler einer Karlsruher Grundschule mutmaßlich den Kothaufen eines Klassenkameraden beseitigen mussten , sind bei der Staatsanwaltschaft Karlsruhe zwei Strafanzeigen gegen unbekannt eingegangen.

Der beschämende Vorfall ereignete sich auf einer Schultoilette einer Karlsruher Grundschule. (Symbolfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Das bestätigte die Anklagebehörde. Zuvor hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" (BNN) berichtet. Eine der Anzeigen ging demzufolge anonym ein.

Das Geschehen hatte für Aufsehen gesorgt: Unter Berufung auf zwei Väter hatten die BNN im Juli berichtet, dass die Erstklässler gemeinsam den Kothaufen in einer Toilette beseitigen mussten, nachdem sich der eigentliche Verursacher auf Nachfrage der Lehrkraft nicht gemeldet hatte.

Jeder Junge habe mit einem Stück Klopapier ein Stück Stuhlgang aufnehmen und in die Kloschüssel werfen müssen.

Das hatte auch zu einer Dienstaufsichtsbeschwerde am Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe gegen die betroffene Lehrkraft geführt. Über diese Beschwerde werde voraussichtlich rechtzeitig vor Ende der Sommerferien entschieden, teilte die Behörde mit.