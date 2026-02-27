Kurz vor Landtagswahl: Kopf-an-Kopf-Rennen immer wahrscheinlicher!

Stuttgart - Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg spitzt sich der Zweikampf um die Macht in der Villa Reitzenstein zu. Laut dem aktuellen ZDF-Politbarometer Extra liegt die CDU derzeit mit 27 Prozent hauchdünn vor den Grünen , die auf 25 Prozent kommen.

Manuel Hagel (37, CDU, l.) und Cem Özdemir (60, Grüne) kämpfen um das Amt des Ministerpräsidenten. © Marijan Murat/dpa

Könnten die Bürger den Ministerpräsidenten direkt wählen, wäre das Ergebnis eindeutig: 47 Prozent der Befragten wünschen sich Cem Özdemir (60, Grüne) an der Landesspitze. Sein Herausforderer Manuel Hagel (37, CDU) kommt lediglich auf 25 Prozent. Abgeschlagen auf dem dritten Platz landet Markus Frohnmaier (34) von der AfD mit 8 Prozent.

Auch bei den Sympathiewerten liegt Özdemir (1,5 auf der Skala) vor Hagel (1,0). Frohnmaier liegt mit minus 2,6 weit im Negativbereich.

Rein rechnerisch würde es derzeit für eine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition reichen, allerdings mit der CDU als stärkste Kraft. Die AfD liegt mit 19 Prozent deutlich über ihrem Ergebnis von 2021 (9,7 Prozent), während die FDP fast die Hälfte ihrer damaligen Wählerstimmen einzubüßen droht.