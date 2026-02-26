Wahl-Krimi in Baden-Württemberg: Grüne nur noch einen Prozentpunkt hinter CDU

Stuttgart - Bislang sah es im Südwesten so aus, als sei die Wahl schon so gut wie gelaufen. Monatelang lag die CDU in Umfragen deutlich vor den Grünen . Wenige Tage vor der Landtagswahl sind die Grünen in Baden-Württemberg einer Umfrage zufolge bis auf einen Prozentpunkt an die CDU herangerückt.

Die Spitzenpolitiker für die Landtagswahl in Baden-Württemberg 2026, Manuel Hagel (l., 37, CDU) und Cem Özdemir (r., 60, Bündnis 90 / Die Grünen). © Bernd Weißbrod/dpa

In der repräsentativen Vorwahlumfrage des Instituts Infratest dimap im Auftrag der ARD liegen die Grünen bei 27 Prozent und damit nur noch ganz knapp hinter der CDU mit 28 Prozent.

Damit haben die Grünen mit ihrem Spitzenkandidaten Cem Özdemir (60) in den vergangenen Wochen deutlich in der Wählergunst zulegt - und das Rennen um den Ministerpräsidenten-Posten ist so offen wie nie.

Bei der letzten Umfrage von Infratest dimap im Auftrag von SWR und "Stuttgarter Zeitung" Ende Januar waren die Grünen noch bei 23 Prozent gelandet und damit sechs Prozentpunkte hinter der CDU, die auf 29 Prozent kam. Im Oktober hatte der Abstand sogar noch bei neun Prozentpunkten gelegen. Gewählt wird am 8. März.

Für die repräsentative Umfrage wurden 1530 Wahlberechtigte in Baden-Württemberg zwischen dem 23. und 25. Februar befragt. Die Fehlertoleranz liegt zwischen zwei und drei Prozentpunkten.