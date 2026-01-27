Post vom Amt: Landtagswahl im Südwesten startet in die heiße Phase

Stuttgart - Die Landtagswahl am 8. März 2026 rückt näher! In Stuttgart hat der Versand der offiziellen Wahlbenachrichtigungen begonnen.

Sobald das Schreiben im Briefkasten liegt, können die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme bequem per Briefwahl organisieren, wobei hierfür mehrere Wege zur Verfügung stehen, teilte die Stadt am Dienstag mit.

Besonders einfach gelingt die Beantragung digital über den auf der Rückseite abgedruckten QR-Code oder direkt über das Online-Portal der Stadt. Dieses bleibt bis zum 3. März um 12 Uhr geöffnet.

Wer den klassischen Weg bevorzugt, kann das Formular auf der Rückseite der Benachrichtigung ausfüllen und dieses in einem frankierten Umschlag an das Statistische Amt in der Eberhardstraße 37 senden.

Ab dem heutigen 27. Januar besteht zudem die Möglichkeit, die Briefwahl direkt vor Ort im Foyer des Stuttgarter Rathauses am Marktplatz oder in den jeweiligen Bezirksämtern der äußeren Stadtteile zu erledigen.

In der dortigen Briefwahlstelle können die Unterlagen nicht nur in Empfang genommen, sondern die Kreuze auch sofort in einer Wahlkabine gesetzt werden.

Falls die Wahlbenachrichtigung bis zum 5. Februar noch nicht zugestellt wurde oder beantragte Dokumente nach acht Tagen weiterhin fehlen, sollten sich Betroffene unter der Rufnummer 0711 216-92233 an die Wahl-Hotline wenden.