Mit diesem Team geht Hagel in die Sondierungen mit den Grünen

Stuttgart - Nach dem Frust über die Niederlage bei der Landtagswahl und dem Ärger im Wahlkampf über die Grünen zeigt sich CDU -Landeschef Manuel Hagel (37) optimistisch für anstehende Sondierungen.

Manuel Hagel (37, CDU) steht den Sondierungsgesprächen positiv gegenüber. © Christoph Schmidt/dpa

"Die Gespräche von Herrn Özdemir und mir, die haben eine Basis geschaffen, auf der gemeinsames Vertrauen für die Zukunft wachsen kann", sagte der 37-Jährige. Er werde zusammen mit einem sechsköpfigen Team - vier Männer und zwei Frauen - in die Gespräche mit den Grünen gehen.

Mit diesem Verhandlungsteam geht Hagel ab Dienstag in Stuttgart an den Start: