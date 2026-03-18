Nach Landtagswahl: Sondierungen zwischen Grünen und CDU deuten sich an

Stuttgart - Zehn Tage nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg deutet sich Bewegung bei der Bildung einer neuen Landesregierung an. Nach dpa-Informationen sprechen Grüne und CDU über die Aufnahme von Sondierungsgesprächen, um eine Weiterführung der gemeinsamen Regierungszusammenarbeit auszuloten.

Cem Özdemir (60, Grüne) konnte das Amt des Ministerpräsidenten für sich gewinnen. Auch Manuel Hagel (37, CDU) war als Spitzenkandidat angetreten. © Bernd Weißbrod/dpa

Bestätigen wollten beide Parteien die Gespräche zunächst nicht.

Grüne und CDU regieren in Baden-Württemberg bereits seit 2016 gemeinsam. Bei der Landtagswahl am 8. März waren die Grünen mit 30,2 Prozent knapp stärkste Kraft geworden, dicht gefolgt von der CDU mit 29,7 Prozent.

Im neuen Landtag verfügen jedoch beide Parteien über jeweils 56 Mandate – eine ungewöhnliche Pattsituation.

Eine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition gilt derzeit als einzige realistische Option für eine Regierungsbildung. Die CDU schließt eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch aus.

Schon am Wahlabend hatte Grünen-Wahlsieger Cem Özdemir die CDU zu einer Neuauflage der Koalition aufgerufen und von einer "Partnerschaft auf Augenhöhe" gesprochen. CDU-Landeschef Manuel Hagel betonte wenige Tage später, eine "beliebige Verlängerung von Grün-Schwarz" werde es nicht geben.

"Es sind jetzt zwei gleich starke Partner", sagte er der "Schwäbischen Zeitung". Die CDU werde konstruktiv in Gespräche gehen, ihre inhaltlichen Positionen aber nicht aufgeben. Als Mehrheitsbeschaffer für eine linke Politik stehe seine Partei nicht zur Verfügung.