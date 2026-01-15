"The Normal One": Südwest-CDU wirbt mit Hagel als Mann aus der Mitte

Stuttgart - Manuel Hagel (37, CDU) hemdsärmelig bei einer Rede, Hagel beim Selfie mit einer echten "Schwarzwaldmarie", auf dem Bau und im Gespräch mit Polizisten - die CDU will ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl mitten in der Gesellschaft positionieren.

CDU-Generalsekretär Tobias Vogt stellte am Donnerstag die Wahlkampagne vor. © Bernd Weißbrod/dpa

"Ein Kandidat aus der Mitte des Landes. The Normal One", sagte der baden-württembergische CDU-Generalsekretär Tobias Vogt (40) bei der Vorstellung der Kampagne in Stuttgart.

Die übergroßen Wahlplakate, die sogenannten Wesselmänner, konzentrieren sich vor allem auf den CDU-Landes- und Fraktionschef, dazu wirbt die Partei mit kurzen, einfachen Botschaften zu den Themen Wirtschaft, Sicherheit, Heimat und Bildung um das Kreuzchen auf dem Stimmzettel am 8. März.

Im Gegensatz zum grünen Koalitionspartner finden sich auf allen CDU-Plakaten zudem der Name der Partei in schwarzen Buchstaben und das Logo.