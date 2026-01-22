Vor Landtagswahl: Grüne holen auf
Stuttgart - Gut sechs Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben die Grünen einer Umfrage zufolge in der Wählergunst aufgeholt.
Wäre am kommenden Sonntag Landtagswahl, kämen die Grünen auf 23 Prozent der Stimmen und lägen damit nur noch sechs Prozentpunkte hinter der CDU, die mit 29 Prozent unverändert stärkste Kraft wäre.
Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks und der "Stuttgarter Zeitung".
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa