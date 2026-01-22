Vor Landtagswahl: Grüne holen auf

Gut sechs Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben die Grünen einer Umfrage zufolge in der Wählergunst aufgeholt.

Cem Özdemir, (60, Bündnis 90/Die Grünen), Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg 2026, kann sich über die Umfrage freuen. © Bernd Weißbrod/dpa Wäre am kommenden Sonntag Landtagswahl, kämen die Grünen auf 23 Prozent der Stimmen und lägen damit nur noch sechs Prozentpunkte hinter der CDU, die mit 29 Prozent unverändert stärkste Kraft wäre.