VW überschlägt sich bei Autobahnabfahrt: Fahrer hat Glück im Unglück

Ludwigsburg - Am Samstagabend kam es in Ludwigsburg zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein Fahrzeug überschlug sich beim Abfahren von der Autobahn.

Nachdem der VW von der Straße abgekommen war, überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. © KS-Images.de/Andreas Rometsch

Laut Mitteilung der Polizei war ein 28-jähriger Mann gegen 20.30 Uhr auf der A81 in Richtung Heilbronn unterwegs gewesen.

In Höhe Ludwigsburg-Süd hatte er die Autobahn verlassen wollen, geriet dabei jedoch aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der VW riss mehrere Leitpfosten mit, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach neben der Straße liegen.

Wie durch ein Wunder ist der 28-Jährige bei dem Unfall nur leicht verletzt worden und wurde zur vorsorglichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Für das Fahrzeug selbst sah es jedoch anders aus: Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 7500 Euro, da der Wagen nicht mehr fahrbereit gewesen war und abgeschleppt werden musste.