Tonnenschwerer Bulle drückt Bauern gegen Metallgeländer: Mann schwer verletzt

Argenbühl (Landkreis Ravensburg) - Ein Bulle hat einen Landwirt auf einem Rinderhof im Allgäu gegen ein Metallgeländer gedrückt und schwer verletzt.

Das Metallgeländer, gegen das der Bauer gedrückt wurde, ist in dem Stall angebracht, um die Tiere in einzelne Abteile zu trennen. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Das Tier drückte mit dem Gewicht von etwa einer Tonne gegen den Körper des Bauern, wie die Polizei mitteilte.

Dem Mann gelang es schließlich, sich hinter dem Metallgeländer in Sicherheit zu bringen. Zuvor hatte der Landwirt Stallarbeiten auf dem Hof in Argenbühl durchgeführt.

Eine Hofbewohnerin hörte seine Hilferufe und wählte den Notruf. Mit einem Hubschrauber wurde der Landwirt am Freitag kurz nach 17.25 Uhr in eine Klink geflogen.