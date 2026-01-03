Mädchen stürzt in Bach und verletzt sich schwer: Rettung "mit erheblichem Aufwand"

Mössingen - Bei einem Sturz in ein Bachbett ist ein 13-jähriges Mädchen in Mössingen (Landkreis Tübingen) schwer verletzt worden.

Auch die Bergwacht musste hinzugerufen werden. (Symbolfoto) © dpa | Michael Reichel

Wie die Polizei mitteilte, wählte das Mädchen am Freitagabend selbst den Notruf, nachdem es im Bereich des Kastentalgrabens in den Bach gefallen war.

Einsatzkräfte fanden das verletzte Kind in einem durchgängig abschüssigen und schwer zugänglichen Graben.



