Mazda-Fahrer (†82) im Rhein versunken: Leichnam und Wrack geborgen

Rheinstetten-Neuburgweier - Tragödie im Rhein! Am späten Samstagabend ist ein Mazda in Neuburgweier ( Landkreis Karlsruhe ) in den Fluss gefahren und versunken. Der Fahrer ( † 82) konnte nicht gerettet werden.

Einsatzkräfte am Ort der Tragödie in Neuburgweier. In der Nacht suchten sie etwa auf Booten nach dem Auto sowie dem vermutlich einzigen Insassen. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Laut Polizei meldeten sich gegen 22.15 Uhr mehrere Zeugen und schilderten den Vorfall am Fähranleger des Ortes. Das Auto ging kurz darauf bereits unter, hieß es.



In der Nacht meldete die Polizei, dass Rettungs- und Bergemaßnahmen erfolglos blieben. Wegen zu starker Strömung mussten die Taucher ihre Suche nach dem 82-Jährigen abbrechen, am Sonntagmorgen rückten sie wieder aus.

Gegen 13 Uhr konnten die Rettungskräfte den versunkenen Wagen orten, wie das Polizeipräsidium Offenburg am Sonntagabend mitteilte. Gut eine Stunde später wurde das Wrack mithilfe eines Spezialboots geborgen. Im Innenraum wurde dann die Leiche des Fahrers entdeckt.

Bei dem Todesopfer handelte es sich um einen als orientierungslos geltenden Mann, der am Samstag in Bad Bergzabern (Rheinland-Pfalz) als vermisste gemeldet worden war. Die Polizei geht davon aus, dass außer dem 82-Jährigen keine weiteren Insassen zum Zeitpunkt des Unfalls im Auto waren.