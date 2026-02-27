Mega-Lotto-Gewinn! 75 Eurojackpot-Millionen gehen nach Deutschland

Stuttgart - Der mit fast 75 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot ist in Baden-Württemberg geknackt worden. Ein Spieler oder eine Spielerin tippte auf die richtigen Zahlen und kann sich nun auf den Mehrfach-Millionengewinn freuen. Das teilte Westlotto mit.

Ein Eurojackpot-Spieler hatte das Glück seines Lebens. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

Die Gewinnzahlen lauteten 7, 17, 19, 28, 47, als Eurozahlen wurden 2 und 7 gezogen. Der Jackpot war mit rund 74,8 Millionen Euro gefüllt.

Der oder die Glückliche kommt nach Angaben von Lotto Baden-Württemberg aus dem Landkreis Heilbronn. Es sei über das Internet gespielt worden, daher sei der Name des Spielers oder der Spielerin bekannt, sagte eine Sprecherin am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Wer online sein Glück beim Eurojackpot versuchen will, muss sich vorher registrieren.

Der Gewinner oder die Gewinnerin erhalte nun eine E-Mail mit der frohen Nachricht. "Bei solch einem hohen Gewinn schreiben wir auch einen Brief", sagte die Sprecherin. Außerdem gebe es eine Einladung zu einem Gespräch.

Dabei erhalten der Lotto-Millionär oder die Millionärin Tipps, wie sie sich am besten verhalten sollten. "Wir empfehlen, möglichst wenigen Leuten davon zu erzählen", sagte die Sprecherin. Außerdem sollten sich die Gewinner gut überlegen, was sie mit dem vielen Geld machen wollten.