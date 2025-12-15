"Verdammt, ich lieb dich" auf Eis gelegt: Matthias Reim hat andere Prioritäten
Von Nadine Steinmann
Stockach - Musiker Matthias Reim (68) steckt aktuell in den Vorbereitungen für seine Jubiläumstour, die im Mai 2026 in Dresden startet. Ein anderes Projekt muss deshalb vorerst warten.
Im Frühjahr hatte der Schlagerstar angekündigt, an einem Musical zu seinem Erfolgssong "Verdammt, ich lieb dich" zu arbeiten.
TAG24 verriet er nun, dass die Vorbereitungen nach wie vor in den Kinderschuhen stecken: "Ich hab das ein bisschen nach hinten verschoben, um mich nicht zu verzetteln, weil mir diese Jubiläumstour ungeheuer wichtig ist."
"Die Proben dazu haben bei mir aktuell einfach Vorrang - ebenso wie meine Familie", erklärt der Vater der dreijährigen Zoe, die er regelmäßig von der Kita abholt, um anschließend mit ihr zu spielen. "Sobald die Kleine im Bett ist, bin ich im Studio."
Titelfoto: Felix Kästle/dpa