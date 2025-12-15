"Verdammt, ich lieb dich" auf Eis gelegt: Matthias Reim hat andere Prioritäten

Stockach - Musiker Matthias Reim (68) steckt aktuell in den Vorbereitungen für seine Jubiläumstour, die im Mai 2026 in Dresden startet. Ein anderes Projekt muss deshalb vorerst warten.

Matthias Reim (68) will sich vorerst auf seine Jubiläumstour und seine Familie konzentrieren. Ist Tochter Zoe im Bett, zieht es den Musiker in sein Studio. © Felix Kästle/dpa

Im Frühjahr hatte der Schlagerstar angekündigt, an einem Musical zu seinem Erfolgssong "Verdammt, ich lieb dich" zu arbeiten.

TAG24 verriet er nun, dass die Vorbereitungen nach wie vor in den Kinderschuhen stecken: "Ich hab das ein bisschen nach hinten verschoben, um mich nicht zu verzetteln, weil mir diese Jubiläumstour ungeheuer wichtig ist."