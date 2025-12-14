Neuer Bahnfahrplan sorgt für schnellere Verbindungen, aber auch gestrichene Halte

Stuttgart - Mehr Züge, kürzere Fahrzeiten, teils aber auch weniger Halte: Der neue Fahrplan der Deutschen Bahn (DB) ist nun in Kraft getreten. Je nachdem, wo man in Baden-Württemberg lebt, wirkt sich dieser unterschiedlich auf die Verbindungen und Halte aus.

Der neue Fahrplan der Deutschen Bahn (DB) ist in Kraft getreten. © dpa | Sebastian Gollnow

Fahrgäste mit dem Ziel Berlin kommen ab dann deutlicher schneller von Stuttgart aus in die Bundeshauptstadt. Eine neue Sprinter-Verbindung soll morgens um kurz nach sieben in Stuttgart starten und über Nürnberg innerhalb von 4:45 Stunden Berlin erreichen - rund eine Stunde schneller als die Direktverbindungen über Frankfurt.

Abends fährt der Zug auf demselben Weg wieder von Berlin nach Stuttgart zurück. Wegen Bauarbeiten fährt der schnelle Zug nach Angaben der Bahn allerdings erstmals am 18. Dezember.

Auch Pendler zwischen Stuttgart und Mannheim können sich über Verbesserungen freuen. Zwischen den beiden Städten sollen laut der Bahn künftig im Halbstundentakt ICE-Züge verkehren. Auch in Richtung Frankfurt ist ein Halbstundentakt geplant.

Zudem soll es aus Mannheim eine weitere tägliche Verbindung nach Straßburg und Paris geben.