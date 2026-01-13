Organspende im Südwesten: Mehr Spender, aber die Warteliste bleibt lang

Stuttgart - Die Zahl der Organspender in Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr gestiegen. Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) mitteilte, gab es im Südwesten 154 Spenderinnen und Spender.

Baden-Württemberg liegt bei der Organspende über dem Bundesschnitt. (Symbolfoto) © Michael Kappeler/dpa

Das entspreche 13,7 Spenderinnen und Spendern pro eine Million Einwohner. 2024 hatte die Stiftung 132 und 2023 137 spendende Personen gezählt.

Deutschlandweit spendeten 2025 laut DSO insgesamt 985 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe. Das entspreche 11,8 Spenderinnen und Spendern pro eine Million Einwohner.

Trotz des Anstiegs reiche die Zahl der Spenderorgane weiterhin nicht aus, um bundesweit allen Patientinnen und Patienten auf den Wartelisten eine Transplantation zu ermöglichen.

In Baden-Württemberg wurden im vergangenen Jahr 462 Organe postmortal gespendet - etwas mehr als in den beiden Jahren zuvor. Insgesamt konnten 441 Organe transplantiert werden. 884 Menschen standen 2025 im Südwesten auf der Warteliste.