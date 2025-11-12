Palantir im Südwesten: 25 Millionen Euro für umstrittene Software der Polizei

Stuttgart - Trotz viel öffentlicher Kritik und einer Protest-Petition: Der Landtag in Baden-Württemberg will final den Weg ebnen für die Nutzung der Datenanalyse-Software des US-Unternehmens Palantir durch die Polizei .

Auch Baden-Württemberg führt nun Palantir ein. Gegen die Einführung der Datenanalyse-Software wurde unter anderem in Berlin protestiert. © Michael Kappeler/dpa

Am Mittwoch stimmen die Parlamentarier über eine entsprechende Änderung des Polizeigesetzes ab, damit die Polizei das Programm auch nutzen darf.

Die Befürworter sehen in der Software ein Werkzeug, um Straftäter schneller zu fassen. Die Gegner warnen vor Überwachung, vor dem Missbrauch sensibler Daten und Abhängigkeit von einer US-Firma.

Palantir ist ein US-amerikanisches Softwareunternehmen, das Datenanalyse-Programme für Sicherheitsbehörden, Geheimdienste und Militär entwickelt. Wichtig dabei: Das Programm "Gotham" hat nur Zugriff auf Informationen, die die Polizei ohnehin schon gesammelt hat.

Die Idee: Ermittler sollen in der Masse an Informationen schneller Muster erkennen können – etwa bei Terrorverdächtigen oder bei Missbrauchsfällen. Andere Bundesländer wie Bayern, Hessen oder Nordrhein-Westfalen nutzen die Software bereits.

Die Landespolizei sieht in der Software ein dringend benötigtes Hilfsmittel. Die Ermittler kämpfen mit immer größeren Datenbergen. Das Landeskriminalamt Bayern berichtete, dass dort 200 geschulte Analysten die Software nutzen. Anfragen, für die früher Tage nötig waren, seien nun in Minuten erledigt.