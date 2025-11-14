Polizeiaufgebot am Wochenende an Bahnhöfen: Das ist der Grund

Stuttgart/Mannheim - Bahnreisende in Baden-Württemberg dürften an den wichtigsten Bahnhöfen im Südwesten am Wochenende mehr Polizeipräsenz sehen als sonst üblich. Die Bundespolizei erhöhe an den Hauptbahnhöfen in Stuttgart und Mannheim die Polizeipräsenz, teilte die Behörde mit.

Polizisten gehen durch den Stuttgarter Hauptbahnhof. (Archivfoto) © Christoph Schmidt/dpa

Einem Sprecher zufolge sollen dort mehr Beamte eingesetzt werden, die dann auch mehr Kontrollen durchführen können als sonst.

Die Aktion vom 14. bis 16. November ist Teil eines bundesweiten Schwerpunkteinsatzes an mehr als zehn Bahnhöfen in ganz Deutschland. Im Fokus seien Bahnhöfe, an denen besonders viele Gewaltdelikte passierten.

Ziel ist es, Straftaten zu verhindern, Tatverdächtige frühzeitig zu erkennen und das Sicherheitsgefühl von Reisenden sowie Beschäftigten im Bahnbereich zu stärken.

Laut einer Drucksache des Bundestags gehört der Hauptbahnhof in Stuttgart nicht nur zu den größten Bahnhöfen in Deutschland, sondern auch zu den deutschen Bahnhöfen mit der höchsten Kriminalität. 2024 registrierte die Polizei dort 3792 Delikte, darunter 220 Gewaltdelikte.