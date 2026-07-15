Weil er sich einsam gefühlt hat: Rentner eröffnet mit 83 Jahren Paketshop

Wiesenbach - Mit 83 Jahren hat Christian Lange aus Wiesenbach einen Paketshop eröffnet. Er bietet in dem 3200-Einwohner-Ort im Rhein-Neckar-Kreis die einzige Möglichkeit, Pakete der Dienstleister DPD, GLS, UPS und Hermes anzunehmen und abzuholen, wie auch die Verwaltung der Kommune bestätigt.

Christian Lange (83) hat aus Einsamkeit einen Laden aufgemacht. © Uwe Anspach/dpa

Nachdem zum Ende des vergangenen Jahres die Post ihre Filiale im Ort geschlossen hatte, entschloss sich Lange, eine Paketannahmestelle zu eröffnen.

Zu der Zeit habe er sich einsam gefühlt, erzählt der Rentner. "Ich habe eine kranke Frau gehabt, die ich pflegen musste, und wodurch ich eigentlich gar nicht mehr in den Ort kam, kaum Kontakte mit der Außenwelt hatte."

Er habe sich mehr Austausch mit anderen Menschen durch den Paketshop erhofft. Im März hat er seinen Laden eröffnet.

In seinem Laden verkauft Lange, der früher jahrelang beruflich nach Griechenland geflogen ist, auch griechische Feinkost und Dosenwurst aus der Region.