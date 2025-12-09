Rekordverdächtig! Diebe klauen 1000 Schuhe
Von Kathrin Löffler
Langenau - Hunderte Schuhe haben Unbekannte aus einem Schuhgeschäft in Langenau (Baden-Württemberg) gestohlen.
Polizeiangaben zufolge stahlen die Diebe rund 500 Paare sowie Rucksäcke und Sporttaschen.
Die Täter waren zwischen Samstag und Montag in den Laden eingebrochen.
Sie flexten auch den Tresor in einem Büro auf und klauten Bargeld. Danach flüchteten sie unerkannt. Den Wert der Beute teilte die Polizei nicht mit.
Titelfoto: 123RF/sylv1rob1