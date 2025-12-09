Rekordverdächtig! Diebe klauen 1000 Schuhe

Zahlreiche Schuhe haben Unbekannte aus einem Schuhgeschäft in Langenau (Alb-Donau-Kreis) gestohlen.

Von Kathrin Löffler Langenau - Hunderte Schuhe haben Unbekannte aus einem Schuhgeschäft in Langenau (Baden-Württemberg) gestohlen.

Die Diebe klauten rund 1000 Schuhe! (Symbolfoto) © 123RF/sylv1rob1 Polizeiangaben zufolge stahlen die Diebe rund 500 Paare sowie Rucksäcke und Sporttaschen. Die Täter waren zwischen Samstag und Montag in den Laden eingebrochen.



