Rektoren sehen großen Sanierungsbedarf an Schulen in Baden-Württemberg

Stuttgart - Marode Toiletten, undichte Fenster, kaputte Türen - eine Mehrheit der Rektorinnen und Rektoren im Südwesten sieht an ihren Schulen großen Modernisierungsbedarf.

Schäden sind an der Decke eines Unterrichtsraums der Realschule Plochingen zu sehen. © Marijan Murat/dpa

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des Lehrerverbands VBE gaben gut zwei Drittel der Befragten im Land (69 Prozent) an, dass an der eigenen Schule Sanierungsmaßnahmen notwendig seien. An der bundesweiten Umfrage nahmen gut 250 Schulleiter aus Baden-Württemberg teil.

Viele halten zudem räumliche Veränderungen an ihren Schulen für nötig, um modernen Unterricht ermöglichen zu können. Auch bei der Barrierefreiheit sehen die Schulleiterinnen und Schulleiter Nachholbedarf. 58 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Schule überhaupt nicht barrierefrei sei.

Die große Mehrheit gibt zudem an, dass für die notwendigen Sanierungsmaßnahmen keine Investitionsgelder zur Verfügung stünden.

Wegen klammer Kassen und Sparplänen seien viele Schulgebäude in dramatischem Zustand, sagte VBE-Landeschef Gerhard Brand bei einer Veranstaltung in Stuttgart. Mit dem Sondervermögen zur Infrastruktur müsse nun massiv in den Schulbau investiert werden, forderte der Gewerkschaftschef. Das sei auch eine Frage von Fairness, denn die Generation, die das Sondervermögen zurückzahlen müsse, sitze derzeit in den Schulen.