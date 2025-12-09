Stinkende Überraschung: Haustür mit Gülle beworfen
Schwäbisch Gmünd - Ekliger Zwischenfall in Schwäbisch Gmünd: Die Tür eines Wohnhauses wurde am Montagabend mit Gülle überzogen!
Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, muss sich die stinkende Tat zwischen 18 und 21 Uhr vollzogen haben.
Der Eingangsbereich soll demnach mit mehreren Litern Gülle verschandelt worden sein. Dadurch entstand auch ein nicht näher bezeichneter Sachschaden.
Die Hintergründe der Tat sind bislang völlig unklar.
Nun bittet das Polizeipräsidium Aalen mögliche Zeugen darum, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.
Titelfoto: dpa | Elisa Schu