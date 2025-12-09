Stinkende Überraschung: Haustür mit Gülle beworfen

Schwäbisch Gmünd - Ekliger Zwischenfall in Schwäbisch Gmünd: Die Tür eines Wohnhauses wurde am Montagabend mit Gülle überzogen!

Warum wurde die Haustür mit Gülle beworfen? (Symbolfoto) © dpa | Elisa Schu

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, muss sich die stinkende Tat zwischen 18 und 21 Uhr vollzogen haben.

Der Eingangsbereich soll demnach mit mehreren Litern Gülle verschandelt worden sein. Dadurch entstand auch ein nicht näher bezeichneter Sachschaden.