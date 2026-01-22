Stockacher Narrengericht ausverkauft: So viele wollen Söder sehen

Die Karten für das Stockacher Narrengericht mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) als Beklagtem sind innerhalb kürzester Zeit ausverkauft gewesen.

Cem Özdemir stand 2020 auch vor dem Narrengerixht. Nun muss sich Markus Söder (CSU) "verantworten". © Patrick Seeger/dpa "In diesem Jahr war es unfassbar, wie bei einem Taylor Swift Konzert", sagte Narrenrichter Jürgen Koterzyna. Kurz nach Beginn des Online-Verkaufs seien alle Karten weg gewesen. "Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz zum diesjährigen Beklagten Markus Söder." Zuvor hatte der "Südkurier" darüber berichtet. Das rund 675 Jahre alte Hohe Grobgünstige Narrengericht zu Stocken im Kreis Konstanz gehört zu den Höhepunkten der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Schlagfertigkeit ist vor dem Fastnachts-Gericht gefragt.

Angeklagte müssen sich vor Gericht "verteidigen"

Wie wird sich Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (59,CSU) vor Gericht schlagen? Das wollen viele Zuschauer sehen. © Philipp von Ditfurth/dpa Denn die Beklagten müssen sich gegen nicht ganz ernst gemeinte Anklagepunkte verteidigen. Auf der Anklagebank saß auch schon Angela Merkel (CDU). Mit Söder steht erst zum zweiten Mal nach Franz Josef Strauß (1979) ein amtierender bayerischer Ministerpräsident vor dem närrischen Tribunal. Er ist laut Narrenrichter wohl vielleicht nicht der einzige Grund für den Ansturm. Die Veranstaltung habe auch viel Aufmerksamkeit durch das 675. Jubiläum bekommen. So oder so: "Es ist es ein tolles Lob für uns ehrenamtlich engagierte Narren."

Der Prozess findet immer am sogenannten "Schmotzigen Dunschtig" vor Publikum statt, also dem Donnerstag vor Rosenmontag.