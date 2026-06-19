Mädchen (†1) im Auto vergessen: Psychologin erklärt "Vergessenes-Baby-Syndrom"

Schorndorf/ Tübingen - Es scheint unmöglich und doch ist es passiert: Eine Mutter hat im baden-württembergischen Schorndorf ihr 20 Monate altes Kind im Auto vergessen . Stunden später war das Mädchen tot. Eine furchtbare Tragödie. TAG24 hat bei Psychologin Dr. Ines Riessen nachgefragt, was da im Kopf der Mutter vorgegangen sein könnte.

Dr. Ines Riessen aus Tübingen kennt das "Vergessenes-Baby-Syndrom" und erklärt, wie es dazu kommen kann. © privat

TAG24: Wie kann das passieren, dass eine Mutter ihr Kind im Auto vergisst?

Dr. Ines Riessen: Scheinbar kaum nachvollziehbar und dennoch passiert es immer wieder. David M. Diamond hat sich seit 2004 mit diesem Thema wissenschaftlich beschäftigt und den Begriff des "Vergessenes-Baby-Syndroms" kreiert. Die meisten Kinder, die vergessen werden, sind im Kleinkindalter, also unter zwei Jahren und man geht schätzungsweise von 37 Fällen pro Jahr in den USA aus. Für Deutschland gibt es keine Daten.

TAG24: Was geht dabei in der Psyche vor?

Dr. Ines Riessen: Im Alltagsgedächtnis sind Routinen verankert, die oftmals die Oberhand übernehmen. Hinzu kommen andere Motive, etwa der Wunsch, es anderen recht zu machen – zum Beispiel am Arbeitsplatz – sowie Stress, Schlafmangel oder kurzfristig veränderte Tagesabläufe. Eine Kombination der erwähnten Faktoren begünstigt Fehlleistungen des Gedächtnisses.

Das Gedächtnissystem, das automatisierte Handlungen steuert, überlagert dann das zugrundeliegende kurzfristige intentionale beziehungsweise prospektive Gedächtnis, das für das "Daran-Denken, etwas noch zu tun" zuständig ist. In der Regel handelt es sich also nicht um eine Handlung aus böser Absicht.

Vielmehr wird die Situation unterschätzt. "War es wirklich so heiß? War ich so lange weg?", oder es bildet sich sogar eine falsche Überzeugung aus, das Kind bei der Tagesmutter oder in der Kita bereits abgegeben zu haben.